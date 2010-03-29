Как нарисовать львенка

Рад всех приветствовать после долгого молчания! У меня уже давно хранится рисунок читательницы Екатерины — я его чуть изменил на свой вкус и сегодня хочу поделиться чудесным зверем с вами. Итак — Давайте научимся рисовать доброго львенка.

Начнем с сердечка:

Рисуем приплюснутый носик…

…опускаем из него черточку, плавно переходящую в улыбку, и рисуем усы…

…и глазки. Точнее, ГЛАЗИЩЩЩА:

Пока что у нас получилось сердце с фейсом доброго гоблина, так что давайте срочно нарисуем львенку гриву. Начинаем из середины щеки и пыпыкаем кудрявый круг. Рисуйте гриву примерно в два раза выше, чем расстояние от подбородка до верхнего края глаз:

Свободу Анжеле Дэвис! :)

Остались ушки. Вспомните, как мы рисовали ушки у ежика — здесь то же самое, только кудряшки вместо зигзагов:

Тааак, голова готова! Дальше совсем просто. Рисуем пушистую грудку и из нее вниз две палки:

А теперь две толстые, мягкие, пушистые львенковские лапы. Коготочки не забудем, хЫщник все-таки:

Есть вещи, которые не объяснить словами; например, как нарисовать нашему львенку попу:

И финальный аккорд — хвостик с кисточкой! Екатерина, спасибо за львенка!

А теперь я расскажу кое-что очень-очень-очень интересное в продолжение темы львов. Дело в том, что на сайте «Лепим сами» уже давным-давно лежит и ждет читателей урок «Как слепить целую львиную семью»: как слепить львицу, львят и папу-льва (а лепить их надо каждого по-своему, а не просто разного размера), причем папа-лев сразу в четырех настроениях: добрый, злой, на охоте и задолбанный вусмерть тяжелыми буднями. И бонусом — перепуганный толстый розовый кабан, на которого, собственно, и охотится папа. И все это — в окружении пальм и прочей дикой природы. В общем, сами все увидите (если еще не видели).

Когда я увидел весь урок целиком (как всегда — с кучей фотографий и подробнейшими объяснениями), я совершенно не удивился, что его предлагают не бесплатно. Удивился я другому: почему он стоит раза в два меньше, чем книга с таким же объемом информации? Книги такого плана стоят рублей 300-350, да что вам рассказывать, сами в магазины ходите и все знаете. А урок — всего 150, причем, если вы посчитаете, что переплатили и урок своих денег не стоит — напишите, и вам без вопросов вернут деньги. В магазинах так, к сожалению, не бывает :(

Как купить (для тех, кто раньше ничего через Интернет не покупал): по дороге за хлебом кладете 150 рэ (+ комиссия) в терминал, где за телефон платите, пишете письмо, получаете файл с уроком по электронной почте.

Мое мнение — надо брать, отличная вещь. Ну а вы смотрите и решайте сами —

http://lepim.risuem-sami.ru/uroki-lepki

P.S.: Я не купил только потому, что у меня этот урок уже есть :) да и не доросли мои еще до такой серьезной лепки, годик подождем.

P.P.S.: Если будут какие-то вопросы о том, как слепить львиную семью — пишите автору, Марье Новацкой: lepim@risuem-sami.ru